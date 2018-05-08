Бесценные истории ЛЧ

Football.ua и компания Mastercard, официальный спонсор UEFA Champions League, рассказывают истории самых ярких и по-настоящему бесценных моментов наиболее престижного футбольного турнира Европы.

Летом 2011 года владелец Челси Роман Абрамович пошел на довольно рискованный шаг и назначил на пост главного тренера команды молодого португальского специалиста Андре Виллаш-Боаша. Российский миллиардер был ослеплен успехами 33-летнего менеджера, который в прошлом сезоне привел Порту к чемпионству, а также выиграл с командой Кубок Португалии и Кубок УЕФА. Более того, Виллаш-Боаш был не последним человеком для Челси, ведь он на протяжении почти четырех лет работал в клубе ассистентом главного тренера. Очень легко догадаться, что Андре набирался опыта в тренерском штабе самого успешного тренера в истории "синих" – Жозе Моуриньо.

"Сотрудничество с таким специалистом, как Моуринью, позволяет тебе выйти на новый уровень. Он неизбежно становится твоим кумиром, объектом для обожания. Я хотел быть похожим на него, знать всё, что знает он, и впитывать всю получаемую от него информацию. Однако у нас возникли разногласия, и я начал самостоятельный путь", – говорил тогда Виллаш-Боаш. В истории с его назначением бросается в глаза следующее: Абрамович надеялся, что Андре станет новым Моуриньо и для этого на самом деле были предпосылки. Несмотря на молодой, как для тренера возраст (на момент назначения в Челси ему было 33 года), Андре был уже достаточно опытен и за его плечами имелись крупные достижения. Другое дело, что иногда молодой возраст может стать проблемой, ведь неизвестно, как на тренера будут реагировать ветераны команды, которые младше его всего на несколько лет.

Правда, у тех же Лампарда, Дрогба и Анелька вряд ли был повод что-либо предъявлять новому наставнику. Да, Виллаш-Боаш не был профессиональным футболистом, однако он всю жизнь посвятил тренерскому делу. Андре в 19 лет получил тренерскую лицензию категории А, а в 23 года возглавил сборную Британских Виргинских островов, что сделало его самым молодым тренером сборной команды в мире. Затем Виллаш-Боаш долгое время работал бок о бок с одним из лучших тренеров мира Жозе Моуриньо, после чего перешел к самостоятельной деятельности и сразу добился успеха. Кто посмеет сказать, что Андре не заслуживал шанс? Оптимизм касательно назначения португальца был и у болельщиков Челси. Они комментировали: "Великий переворот в истории Челси!", "Теперь у нас крутой тренер! Надеюсь, он приведет с собой Халка и Фалькао. Но первое, что он должен сделать – это скорее расправиться с Дрогба и Анелька" и так далее. Другое дело, что сам наставник был не до конца готов к этому, как оказалось позже.

Абрамович был достаточно щедр и выполнил многие трансферные требования нового тренера. Так, в клуб тем летом пришли Тибо Куртуа, Ромелу Лукаку, Хуан Мата и Рауль Мейрелиш. Из исходящих трансферов отметим продажу Неманьи Матича в Бенфику, о которой "синие" еще обязательно пожалеют, а также уходы Фабио Борини и Юрия Жиркова. Сезон Челси начинал в таком составе: Чех – Босингва, Иванович, Терри, Коул – Микель, Рамирес, Лампард – Калу, Торрес, Анелька. И начал весьма успешно. Шесть побед в стартовых 8 турах позволяли приписывать лондонцев к числу претендентов на чемпионство. Однако затем случились три поражения за четыре тура (в том числе от Арсенала (3:5) и Ливерпуля (1:2)), а спустя еще пару недель три ничьи кряду и домашнее поражение от Астон Виллы (1:3). Уже тогда никакой речи о борьбе за первое место быть не могло.

Более того, Челси выпал из топ-4, и перспектива остаться без Лиги чемпионов пугала всех фанатов команды. Сложный период был у португальца в конце ноября, когда его команда уступила Ливерпулю в чемпионате, затем проиграла Байеру в UEFA Champions League, а апогеем этих провалов стал вылет из Кубка английской лиги от того же Ливерпуля несколькими днями позднее. Пошли разговоры об увольнении Виллаш-Боаша, но их придерживали успехи команды в Лиге чемпионов. Пусть англичанам досталась не самая сложная группа (Байер, Валенсия и Генк), но им удалось выйти с первого места. Тем не менее, "синие" продолжали сыпаться в чемпионате, и в прессе даже ходили слухи о ссорах тренера со старожилами команды.

Абрамович – не тот президент, который будет долго терпеть неудачи. Он может часто принимать импульсивные решения на эмоциях, но в случае с Виллаш-Боашем у россиянина просто не было другого выбора. Февраль 2012 года. Челси проигрывает Наполи со счетом 1:3 в первом матче 1/8 финала UEFA Champions League, а в начале марта терпит поражение от Вест Брома в АПЛ. Этот матч стал последним для Виллаш-Боаша у руля Челси. "Опыт работы в Челси получился неудачным, поскольку я хотел всего и сразу. Тогда я не был достаточно гибок как тренер", – говорил Андре после отставки. Он попросту оказался не готов к работе в клубе такого уровня.

Абрамович тогда понимал, что сезон провален и не питал никаких иллюзий касательно результатов команды в следующие три месяца. Это подтверждало и назначение на пост главного тренера бывшего игрока клуба, Роберто Ди Маттео, который до этого самостоятельно работал лишь в МК Донс и Вест Бромвиче. Кто в тот момент мог подумать, что Челси сможет преодолеть разруху, выиграв два трофея, которые сделали тот сезон одним из самых успешных в истории клуба?

Первое чудо произошло в ответном матче против Наполи в Лиге чемпионов. Тогда даже самый отчаянный болельщик Челси не верил в проход своей любимой команды, ведь на то попросту не было оснований. Унылая игра, нетитулованный тренер, слабая форма лидеров... А в итоге 4:1 на Стэмфорд Бридж и выход в четвертьфинал. Счастье фанатам принес решающий гол Бранислава Ивановича уже на 105-й минуте встречи! Болельщики не могли поверить в происходящее, но это было лишь начало. Спустя немного времени Челси снова проиграл в АПЛ, однако чемпионат уже был потерян, и никто не делал из этого трагедии. Все просто смирились. А вот выход команды в полуфинал Кубка стал продолжением сказки! В четвертьфинале был обыгран Лестер, и в Челси всерьёз заговорили о победе в турнире, ведь это могло хоть как-то скрасить ужасный сезон. В UEFA Champions League стояла цель выйти в полуфинал, поскольку жребий был благосклонен к англичанам и отправил им в пару португальскую Бенфику. В итоге этот барьер "синие" не без проблем, но преодолели – 1:0 с поздним голом Калу на выезде и валидольные 2:1 дома.

И здесь Челси оказывается в компании таких гигантов, как Бавария, Реал и Барселона. Выход в полуфинал UEFA Champions League уже можно было назвать успехом для той команды, но Дрогба, Лампард, Терри и Коул прекрасно понимали, что нынешний сезон может быть одним из последних шансов наконец выиграть Лигу чемпионов с Челси. Уже тогда команда была на пороге перемен, которые подразумевали омоложение и усиление новыми кадрами. Ветераны понимали, что им скоро укажут на дверь и они отчаянно хотели добиться успеха именно этим составом. Поэтому, когда Челси выпала Барселона, англичане не задрожали. У них остался должок перед испанцами и даже статус абсолютного андердога не имел никакого значения. Тогда все отправляли Барселону в финал и смеялись, когда рассуждали, сколько же голов Лео Месси и его партнеры забьют Петру Чеху. Но все пошло немного по-другому.

Первый матч завершился победой Челси со счетом 1:0 благодаря голу Дрогба, но даже после этого все считали Барселону очевидным фаворитом противостояния. Говорили, что на Камп Ноу "синим" точно не устоять. Уже в первом тайме после гола Бускетса и удаления Терри шансы гостей стали критично малы. Когда Иньеста забил второй еще до перерыва, то, казалось, что сказка Челси подходит к концу. Но гол в раздевалку Рамиреса позволил отсрочить эти переживания: перерыв пошел на пользу гостям, в тоже время тот пропущенный гол всерьез озадачил Барселону. Понятно, что большую часть времени во втором тайме Челси просидел на своей половине поля, но забить хозяева никак не могли. Английский "автобус" приносил свои плоды, и мечта становилась все ближе и ближе. А на 91-й минуте случился гол, который вызвал эйфорию всех болельщиков Челси. Торресу обеспечили футбольный буллит, он обыграл Вальдеса и отправил мяч в пустые ворота! Бесспорно, самый важный гол Эль Ниньо в самый сложный период его карьеры. В Лондоне этого парня будут вспоминать, как игрока, забившего решающий гол Барсе и провалившего всё остальное.

Выход Челси в финал UEFA Champions League был абсолютной сенсацией. Не столько из-за того, какие соперники остались позади, но и по той причине, что клуб еще полтора месяца назад находился над пропастью. В марте никто не считал Челси соперником даже для Наполи, а в апреле команда проходит Барселону в полуфинале под руководством Роберто Ди Маттео, о тренерских способностях которого вообще ничего не было известно, и выходит в финал. Но перед решающим матчем в UEFA Champions League у "синих" было важное дело в Англии – финал Кубка против Ливерпуля. Да-да, того самого Ливерпуля, который выбил команду из Кубка Лиги и обыграл в АПЛ. Несмотря на это, именно Челси был фаворитом решающего матча. Хотя бы потому, что команда находилась в отличной форме и готовилась добиваться результата в отдельно взятых матчах.

Превосходство лондонцев было доказано и на поле. Быстрые голы Рамиреса и Дрогба в каждом из таймов предрешили исход противостояния, а последующий гол Кэролла дал мерсисайдцам лишь ложную надежду. Сезон был спасён, но впереди у команды было еще одно очень важное дело –финал Лиги чемпионов против Баварии. Несмотря на проход Барселоны, Челси снова был аутсайдером, а тот факт, что финал пройдет на родном стадионе немецкого клуба при поддержке их болельщиков лишь усугублял положение англичан. Ожидаемо Челси редко думал об атаках и большую часть времени проводил на своей половине поля, но мяч не шел в ворота Чеха. Где-то везло, где-то спасал сам Петр, однако на 83-й минуте встречи, когда все уже готовились к экстратайму, Томас Мюллер все-таки вывел хозяев вперед. Уже и не сосчитать, который раз в сезоне Челси оказался в критической ситуации! Однако проходит всего пять минут и Дидье Дрогба головой отправляет мяч в сетку после навеса от Хуана Маты и переводит игру в дополнительное время! Бавария до этого момента подала 17 угловых без пользы, а первый же стандарт Челси завершился голом!

И даже после этого всё снова пошло не по плану гостей – Педру Проэнса на 105-й минуте встречи назначил пенальти в ворота английской команды за фол Дидье Дрогба на Арьене Роббене! Невероятный подарок от Дидье, который за несколько минут преодолел путь от героя до неудачника. Но ему было на кого положиться даже в такой ситуации. Петр Чех спас Дрогба и Челси от краха, отразив пенальти в исполнении Арьена Роббена! После этого стало окончательно ясно – фортуна покинет Челси только после того, как Фрэнк Лампард поднимет над головой главный трофей Лиги чемпионов.

Серия пенальти началась для команды Ди Маттео с промаха от Маты, но эта неудача стала первой и последней. Чех берет два последние удара от Олича и Швайнтайгера, а впереди у "синих" пятый удар. Символично, что пробивать отправляется Дрогба. Дидье что-то шепчет себе под нос, берет мяч в руки, устанавливает его на точку, кидает взгляд на Нойера, поправляет гетры, делает короткий разбег, тяжело вздыхает и... ГОЛ! Челси сделал это! Культовый Дрогба приносит клубу первую в истории победу в UEFA Champions League! Невероятный результат, в который было очень трудно поверить. Челси вытерпел, выстоял и в итоге стал триумфатором. И даже несмотря на путь команды и ее оборонительную игру, посмеет ли кто-нибудь сказать, что тот состав "синих" не заслуживал подняться на пьедестал?