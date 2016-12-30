Кубок Африканских Наций

Вингер Ромы Мухамед Салах может сыграть на грядущем Кубке Африканских Наций.

Наставник Фараонов Эктор Купер огласил список 27 игроков, которые были вызваны в лагерь сборной для подготовки к КАН-2017.

Вратари: Эссам Эл Хадари (Вади Дегла), Ахмед Элшанави (Замалек), Шериф Экрами (Аль-Ахли), Мохамед Авад (Исмаили)

Защитники: Ахмед Эль-Мухаммади (Халл Сити, Англия), Мохамед Абдел Шафи (Аль-Ахли Джедда, Саудовская Аравия), Ахмед Фати, Ахмед Хегази, Саад Самир (все – Аль-Ахли), Карим Хафез (Ницца, Франция), Хамада Толба (Аль-Масри), Ахмед Девидар, Али Габр (оба – Замалек), Омар Габер (Базель, Швейцария)

Полузащитники: Абдаллах Саид (Аль-Ахли), Амр Варда (Панетоликос, Греция), Мохамед Эльнени (Арсенал, Англия), Тарек Хамед, Ибрахим Салах, Махмуд Хассан, Мохамед Ибрахим (все — Замалек), Рамадан Собхи (Сток Сити, Англия)

Нападающие: Ахмед Гомаа (Аль-Масри), Кахраба (Аль-Иттихад), Мохамед Салах (Рома, Италия), Ахмед Хассан (Брага, Португалия), Марван Мохсен (Аль-Ахли)

Египтяне в своей группе сыграют против Ганы, Мали и Уганды.

Кубок африканских наций-2017 пройдет в Габоне с 15 января по 5 февраля.