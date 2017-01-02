Кубок Африканских Наций

Форвард Сент-Этьенна Уссама Таннане получил повреждение и может не поехать на Кубок Африканских Наций.

Таннане поехал готовиться к турниру со сборной в ОАЭ.

L’Equipe пишет, что там 22-летний форвард получил повреждение бедра.

Вполне возможно, что марокканец из-за этого пропустит Кубок.

Наставник Атласских Львов Эрве Ренар уже вызвал в лагерь команду форварда Азиза Будаббуза из Санкт-Паули.

Таннане в Лиге 1 в текущем сезоне сыграл 16 матчей и забил 1 гол.

Марокко в своей группе сыграет с Кот-д’Ивуаром, ДР Конго и Того.