Кубок Африканских Наций

Нападающий Борнмута Беник Афобе отказался выступать за сборную ДР Конго на Кубке Африканских Наций.

Афобе ранее выступал за молодежные сборные Англии, но недавно получил конголезское гражданство.

L’Equipe пишет, что Беник отклонил предложение сыграть на Кубке Африки, решил остаться в Борнмуте и играть в АПЛ.

Афобе был включен в расширенную заявку команды.

В текущем чемпионате Афобе появлялся на поле 15 раз, лишь трижды выйдя с первых минут. Он забил 2 гола.

ДР Конго в своей группе сыграет с Кот-д’Ивуаром, Марокко и Того. Турнир пройдет с 15 января по 5 февраля.