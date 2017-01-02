Нападающий Борнмута Беник Афобе отказался выступать за сборную ДР Конго на Кубке Африканских Наций.
D.R
02 января 2017, 14:59
Афобе ранее выступал за молодежные сборные Англии, но недавно получил конголезское гражданство.
L’Equipe пишет, что Беник отклонил предложение сыграть на Кубке Африки, решил остаться в Борнмуте и играть в АПЛ.
Афобе был включен в расширенную заявку команды.
В текущем чемпионате Афобе появлялся на поле 15 раз, лишь трижды выйдя с первых минут. Он забил 2 гола.
ДР Конго в своей группе сыграет с Кот-д’Ивуаром, Марокко и Того. Турнир пройдет с 15 января по 5 февраля.