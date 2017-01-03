Кубок Африканских Наций

Форвард Шальке и сборной Камеруна Эрик Максим Чупо-Мотинг на Кубок Африканских Наций не поедет.

Пресс-служба Кобальтовых сообщает, что Чупо-Мотинг отправится вместе с первой командой Шальке на зимние сборы в Бенидорм.

Таким образом, Чупо-Мотинг отказался ехать в Габон на турнир и защищать цвета Неукротимых Львов.

Напомним, ранее уже 7 игроков отказались ехать на турнир. Местная Федерация обещала наказать отказников санкциями.

На счету Чупо-Мотинга в этом сезоне во всех турнирах 16 матчей и 3 гола.

Турнир пройдет с 15 января по 5 февраля в Габоне.

Камерун сыграет в своей группе с хозяевами, Буркиной-Фасо и Гвинеей-Бисау.