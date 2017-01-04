Кубок Африканских Наций

Сборная Того определилась с заявкой на Кубок Африканских Наций.

Отметим, что в состав попал Эммануэль Адебайор, который сейчас находится без клуба. Напомним, ранее он неоднократно заявлял об уходе из сборной.

Вратари: Агасса (без клуба), Чагуни (Марманде), С. Менса (Ле-Ман)

Защитники: Акакпо (Трабзонспор), Ору-Акорико(Аль Хали) Деконам (Сент-Трюйден), Мамах (Дачия) Кулун (Дито), Ору-Сама (Того Порт) Боссу (Янг Африканс)

Полузащитники: Ромао (Олимпиакос), Доссеви (Стандард), Айите (Фулхэм) Энинфул (Доха), Атакора (Хельсингборг), Сегбефия (Гезтепе), Бебу (Фортуна Дюссельдорф), Атчу (Дито) Гакпе (Дженоа)

Нападающие: Адебайор (без клуба), Лаба (Беркан), Агбеньядан (ВАФА), Букари (Шатору)

Пройдет турнир с 15 января по 5 февраля.

В своей группе тоголезцы сыграют с Кот-д’Ивуаром, ДР Конго и Марокко.