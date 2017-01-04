Наставник Фараонов Эктор Купер огласил список 23-х игроков, которые поедут на КАН-2017.
Reuters
04 января 2017, 20:54
Ранее Купер назвал имена 27 игроков, но список сократился. Отметим, что 11 игроков сборной представляют европейские чемпионаты.
Вратари: Эссам Эл Хадари (Вади Дегла), Ахмед Элшанави (Замалек), Шериф Экрами (Аль-Ахли)
Защитники: Ахмед Эль-Мухаммади (Халл Сити, Англия), Мохамед Абдел Шафи (Аль-Ахли Джедда, Саудовская Аравия), Ахмед Фати, Ахмед Хегази, Саад Самир (все – Аль-Ахли), Карим Хафез (Ницца, Франция), Ахмед Девидар, Али Габр (оба – Замалек), Омар Габер (Базель, Швейцария)
Полузащитники: Абдаллах Саид (Аль-Ахли), Амр Варда (Панетоликос, Греция), Мохамед Эльнени (Арсенал, Англия), Тарек Хамед, Ибрахим Салах, Махмуд Хассан (все — Замалек), Рамадан Собхи (Сток Сити, Англия)
Нападающие: Кахраба (Аль-Иттихад), Мохамед Салах (Рома, Италия), Ахмед Хассан (Брага, Португалия), Марван Мохсен (Аль-Ахли)
Египтяне в своей группе сыграют против Ганы, Мали и Уганды.
Кубок африканских наций-2017 пройдет в Габоне с 15 января по 5 февраля.