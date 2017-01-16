Кубок Африканских Наций

КАН. ДР Конго побеждает сборную Марокко

Конголезцы добыли минимальную победу в матче с Марокко, что позволило им выйти на первую позицию группы С после стартового тура (1:0).

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Победители и нынешние чемпионы континента, сборная Кот д'Ивуара не смогла в стартовом матче на турнире победить тоголезцев, после чего команды ДР Конго и Марокко получили возможность выйти на первое место по итогам первого тура.



Марокканцы с первых минут взяли инициативу в свои руки, быстро создав опасный момент. Омар Эль Каддури остро пробил с угла штрафной площади, после чего сфера сотрясла перекладину ворот Матампи. Впрочем, так же активно продолжить матч командам не удалось и в первом тайме они были скупы на опасные эпизоды. Давление со стороны марокканцев продолжалось, однако оно было не настолько сильным, чтобы оборона конголезцев не чувствовала себя спокойно. Более того, могли в первой половине выйти вперед и подопечные Флорана Ибенге, однако острый удар Канселя Мбемба прошел рядом со стойкой ворот Мунира.



Во второй половине матча довольно быстро удалось выйти вперед сборной Демократической Республики Конго, причем мяч получился довольно курьезным. После прострела с левого фланга не слишком надежно сыграл вратарь марокканцев, в результате чего сфера от ближней стойки отлетела в центр штрафной, откуда Эрве Каге ударом слету пробил в угол ворот Мунира — 1:0.



Хоть и не слишком настырно, но североафриканцы все же побежали отыгрываться. Среди моментов команды Эрве Ренара можно вспомнить неприятный для вратаря удар от Эн-Несири, когда с трудом Матампи отразил круглого ногами. Опасно было и после удара вторым темпом в том же эпизоде, но игрок марокканцев с пределов штрафной запустил мяч в небо. За десять минут до конца конголезцы остались в меньшинстве, однако свою победу команда Ибенге уже не упустила. Хотя, могла это сделать после отличного шанса Эль Араби, но тот после навеса от Буссуфы головой в упор пробил во вратаря сборной ДР Конго.



В итоге, конголезцы добыли минимальную победу, которой им вполне хватило для того, чтобы выйти на чистое первое место в группе после первого тура.



Football.ua



ДР Конго — Марокко 1:0

Голы: Каге, 55



ДР Конго: Матампи — Нсакала (Мутамбала, 65), Тиссеран, Закуани, Мпеко — Мбемба, Мулумба, Бопе — Мубеле, Каге (Магома, 72), Бакамбу (Мбокани, 77)



Марокко: Мунир — Мендил, Да Кошта, Дирар, Бенатья — Эль Каддури (Эн-Несири, 61), Сесс (Фажр, 73), Эль Ахмади, Буссуфа — Карсела-Гонсалес (Эль Араби, 78), Бухаддуз



Предупреждения: Нсакала, Мутамбала — Да Кошта



Удален: Мутамбала, 81