Кубок Африканских Наций

КАН. Камерун обыграл Сенегал в серии пенальти благодаря промаху Садио Мане

В матче 1/4 финала КАНа между Сенегалом и Камеруном в основное и дополнительное время голов не было (0:0), а в серии одиннадцатиметровых ударов сильнее оказалась команда Уго Брооса (5:4).

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Сборная Сенегала крайне уверенно провела групповой этап, финишировав с двумя победами в активе и одним ничейным результатом, причем к моменту этой игры сенегальцы уже гарантировали себе выход в плей-офф. Подопечные Алью Сиссе в группе демонстрировали лидерский футбол, оставив позади себя Тунис, Алжир и Зимбабве.



Что касается сборной Камеруна, то выход в плей-офф стал непростым занятием для команды Уго Брооса, которая в группе выиграла лишь раз, при этом дважды раскатав ничьи. Камерунцев в группе опередили футболисты Буркина-Фасо, которые уже пробились в полуфинал, а лишними в квартете стали принимающие турнир габонцы и явный аутсайдер — Гвинея-Бисау.



Оба сегодняшних четвертьфинала проходили в довольно спокойном темпе и с небольшим количеством моментов по ходу игры. Обе сборные были примерно равны по подбору исполнителей да и по уровню игры, так что заранее предугадать победителя было практически невозможно. Первая половина прошла при небольшом преимуществе сборной Сенегала, однако факт остается фактом — за первые 45 минут игры команды не нанесли ни одного опасного удара в створ ворот друг друга. Пожалуй, наиболее реальный шанс отличиться имел сенегалец Мамэ Бирам Диуф, когда с неплохой позиции он запустил мяч выше владений Ондоа.



Второй тайм проходил примерно в таком же русле, хотя все же моментов было чуть больше, особенно в конце. Команды стремились не доводить дело до экстра-таймов, однако им этого сделать не удалось. И снова чуть более поувереннее смотрелись сенегальцы, которые свое преимущество в голы не воплотили. Однако, был шанс отличиться и у Камеруна — на 67-й минуте один на один с Диалло выходил Муканджо, однако переиграть кипера камерунцу не удалось.



Конец основного времени активнее провели подопечные Алью Сиссе. Так, за короткий отрезок времени победу в основное время могли вырывать сперва Садио Мане, а затем Мусса Соу, но все тщетно. Удар игрока Ливерпуля оказался неточным, а попытку Соу сумел отразить Ондоа — 0:0 после девяноста минут матча.



В дополнительных таймах можно вспомнить шанс Зуа, когда кипер Сенегала отразил мяч, а также шанс уже в самом конце игрового этапа этой встречи, когда Соу не попал по воротам, пытаясь параллельно догнать мяч. Это все не стало серьезным препятствием на пути к серии пенальти. Кажется, что с первой минуты команды целенаправленно двигались именно к этой цели — одиннадцатиметровым ударам. Первым, но наверняка не последним на этом розыгрыше Кубка Африки.



Отметим противостояние вратарей: 21-летний кипер Севильи и сборной Камеруна Фабрис Ондоа противостоял Абдулайе Диалло, киперу турецкого Ризеспора, возраст которого 24. Жребий выпал так, что первыми били игроки сборной Сенегала — Калиду Кулибали из Наполи уверенно реализовал свой удар. У Камеруна точной попыткой ответил Муканджо.



Во вторых попытках драмы было побольше. Подошедший к точке сенегалец Кара с трудом забил, ведь Ондоа коснулся мяча, после чего сфера лишь от штанги влетела в ворота. А вот Ойонго был хладнокровен, разведя Диалло и мяч по разным углам. Затем были точны Мусса Соу и Адольф Тейку, который и вовсе пробил красиво, точно под перекладину.



Ондоа был очень близок, чтобы вытащить удар Анри Севе, но немного не дотянулся, а камерунец Зуа остановился аккурат перед ударом, после чего пробил в тот угол, куда не метнулся вратарь — 4:4.



Ливерпуль находится далеко не в лучшей форме, а Садио Мане видимо как можно скорее хочет помочь мерсисайдцам. Пятую попытку сенегальцы не реализовали — Ондоа отразил удар Мане! Судьба матча лежала на плечах Венсана Абубакара, который пробил точно в девятку ворот Диалло — 5:4 по пенальти победила сборная Камеруна.



В итоге именно подопечные Уго Брооса шагают дальше, в то время как крепкий Сенегал так ни разу и не проиграл в основное время на этом турнире, покинув его лишь в серии пенальти. С камерунцами в полуфинале сразится победитель пары ДР Конго — Гана.



Football.ua



Сенегал — Камерун 0:0 (по пенальти — 4:5)



Сенегал: Диалло — Гассама, Кара, Кулибали, Мбенге (Сесс, 86) — Гуйе, Севе, Куяте (Ндиайе, 109) — Мане, Диуф (Соу, 64), Кейта



Камерун: Ондоа — Фаи, Тейку, Нгаду-Нгаджи, Ойонго — Сиани, Муканджо, Джум (Манджек, 102) — Бассогог, Тамбе (Абубакар, 102), Экамби (Зуа, 46)



Предупреждения: Диуф, Куяте — Ойонго, Фаи, Джум