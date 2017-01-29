Кубок Африканских Наций

КАН. Гана выходит в полуфинал, обыгрывая ДР Конго

Подопечные Авраама Гранта сумели собраться во втором тайме и добыть путевку в 1/2 финала Кубка Африки, забив дважды в ворота конголезцев (2:1).

Андре Айю, twitter.com/blackstarsgh1

Сборная ДР Конго показывает заметный прогресс в последние годы, однако на нынешнем Кубке Африки им уже не удастся повторить достижения крайнего турнира, когда конголезцы заняли в нем третью строчку. И все это при том, что подопечные Флорана Ибенге удалось выйти со своей группы с первого места, оставив позади Марокко, Кот д'Ивуар и Того. В соперники им попалась сборная Ганы, которая явно превосходит по силе команду, которую ожидали увидеть конголезцы уже на стадии 1/4 финала, когда стремились занять первую строчку группы.



Ганийцы, в свою очередь, получили хоть и крепкого, но проходимого соперника, чем и воспользовались сполна, решив исход встречи во второй половине благодаря голам двух братьев — Джордана и Андре Айю. В своей группе команда Авраама Гранта оказалась второй, уступив первую строчку египтянам, которые свой матч проведут чуть позже с марокканцами. Опередили ганийцы Мали и Уганду.



Первая половина матча оказалась скупой на голевые эпизоды, а наиболее реальный шанс отличиться имел экс-игрок киевского Динамо Дьемерси Мбокани — конголезец попал в штангу ворот Разака. Весь сценарий игры был написан во втором тайме, когда команды выдали хорошую голевую десятиминутку, в которой больше голов удалось забить Гане.



Открыть счет в матче удалось Джордану Айю. После ошибки защитника конголезцев подхватил мяч на чужой половине поля Вакасо, затем отпасовал на Джордана Айю, а тот ударом со средней дистанции заставил Матампи вынимать мяч с сетки собственных ворот. Сравнять счет сборной ДР Конго удалось очень скоро, всего через пять минут — великолепный удар издали удался Мпоку, после чего мяч по красивой траектории влетел в угол ворот Разака — 1:1.



Когда до экстра-таймов было совсем чуть-чуть, то поединок встречи решило стандартное положение. Мутамбала в пределах собственной штрафной сбил рвавшегося вперед на всех парах Кристиана Атсу, после чего арбитр без колебаний указала на одиннадцатиметровую отметку. Подошедший к мячу Андре Айю уверенно реализовал пенальти, разведя мяч и кипера по разным углам.



Таким образом сборная Ганы проходит в полуфинал, что становится еще одним важным шагом к главной цели Черных звезд. В 1/2 финала команде Авраама Гранта предстоит сразиться с Камеруном, который вчера в серии пенальти переиграл Сенегал.



Football.ua



ДР Конго — Гана 1:2

Голы: Мпоку, 68 — Джордан Айю, 63, Андре Айю, 78 (с пенальти)



ДР Конго: Матампи — Мпеко, Бокади, Тиссеран, Мутамбала — Мулумба (Болинги, 85), Мбемба — Мпоку (Бакамбу, 83) — Мубеле (Бокила, 83), Мбокани, Кабананга



Гана: Разак — Аффул, Амартей, Бойе, Ачемпонг — Томас, Аква, Вакасо — Андре Айю, Джордан Айю, Атсу



Предупреждения: Мулумба, Мутамбала, Тиссеран — Вакасо, Амартей