Кубок Африканских Наций

КАН. Камерун выходит в финал, где сразится с Египтом

Сборная Камеруна стала вторым финалистом турнира, одолев подопечных Авраама Гранта, команду Ганы (2:0).

cafonline.com

Вчера Египет в серии пенальти обыграл Буркина-Фасо, после чего Фараоны стали дожидаться своего соперника и смотреть матч Камеруна и Ганы. Напомним, что обе команды, играющие сегодня вышли к стадии плей-офф со второго места в группе, однако показали себя как сильные и неуступчивые команды.



Напомним, что камерунцы в своей группе уступили первую строчку команде Буркина-Фасо, а опередила команда Уго Брооса Габон и Гвинею-Бисау. На стадии четвертьфинала камерунцам пришлось изрядно потрудиться, ведь пройти Сенегал удалось лишь в серии одиннадцатиметровых ударов. Что касается команды Авраама Гранта, то первую строчку в ее квартете занял Египет, а сами Черные звезды обошли Мали и Гану. На предыдущей стадии ганийцы были сильнее ДР Конго.



Стоит сразу сказать, что победа и проход в финал сборной Камеруна пусть и не очень ожидался, однако вышел вполне по делу. Команда Уго Брооса переиграла ганийцев практически во всем, так что именно Неукротимые львы достойны в большей мере бороться за титул чемпиона с Фараонами. Камерун просто уничтожил сборную Ганы в первой половине по территориальному преимуществу и количеству ударов в створ ворот — 7:1. Однако, мало какие из этих попыток камерунцев были опасными, а вот удар Джордана Айю получился весьма острым, хоть в створ и не летел — мяч прошел в сантиметрах от левой штанги.



Во втором тайме Гана также сделала акцент на опасность своих моментов, нежели на количество. После заброса Вакасо мяч в свои руки забрал Ондоа, а еще один удар Джордана Айю также прошел мимо, хоть и был опасным. Однако, к тому моменту Камерун уже вышел вперед: Муканджо сделал подачу к чужим владениям со штрафного, после чего кипер сборной Ганы и защитник Джон Бойе не поняли друг друга, а Нгаду-Нгаджи отлично воспользовался доставшемуся ему мячом, вколотив его в сетку ворот Разака.



Гана пыталась что-то сделать в конце матча, однако особенного напора у ворот Ондоа так и не произошло. В итоге подопечные Уго Брооса забили еще один мяч уже в компенсированное время, когда Бассогог с передачи Абубакара устремился вперед и уверенно реализовал свой выход один на один с кипером — 2:0.



В итоге сборная Камеруна вышла в финал, где сразится с командой Египта, а Гана вынуждена играть за третье место в поединке с Буркина-Фасо.



Football.ua



Камерун - Гана 2:0

Голы: Нгаду-Нгаджи, 72, Бассогог, 90+3



Камерун: Ондоа — Фаи, Тейку, Нгаду-Нгаджи, Ойонго — Сиани, Муканджо, Джум (Манджек, 77) — Бассогог, Тамбе (Абубакар, 73), Зуа



Гана: Разак — Аффул, Бойе, Амартей, Ачимпонг — Атсу, Аква (Гьян, 76), Вакасо — Томас (Баду, 86), Джордан Айю, Андре Айю



Предупреждение: Муканджо