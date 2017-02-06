Кубок Африканских Наций

Полузащитник сборной Камеруна Кристиан Бассогог признан лучшим футболистом завершившегося Кубка африканских наций-2017.

Напомним, что в финальном поединке отчетного турнира камерунцы добыли волевую победу над сборной Египта (2:1), которая позволила им 5-й раз в своей истории стать триумфаторами континентального первенства.

Как сообщает официальный Twitter-аккаунт Африканской конфедерации футбола, лучшим игроком турнира признан 21-летний вингер сборной Камеруна Кристиан Бассогог.

Атакующий хавбек датского Ольборга выходил в старте сборной Камеруна во всех 6 поединках на КАН-2017, 4 из которых отыграл без замен.

На турнире Бассогог отметился голом в полуфинальном матче против Ганы (2:0) и результативной передачей в поединка группового этапа против Гвинеи-Бисау (2:1).