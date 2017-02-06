Перед стартом Кубка африканских наций 8 футболистов отказались играть за Камерун, среди которых наиболее резонансным стало дело Жоэля Матипа. Защитник Ливерпуля не играет за сборную с 2015 года, однако после нынешнего отказа Жоэль был вынужден пропустить несколько матчей Красных, пока шло разбирательство в ФИФА.

Тем не менее, Камерун и без этих игроков сумел стать чемпионом Африки. В финальном поединке, к примеру, в защите Неукротимых Львов вышел не защитник Ливерпуля Матип, а экс-игрок одесского Черноморца Адольф Тейку, ныне выступающий в Сошо.

"Было много проблем с игроками, которые отказались играть за Камерун", — заявил Броос.

"Ну и ладно, это их решение. Но возможно сейчас они говорят себе: "Бл*дь! Ну и почему я не поехал на турнир?"

"Мы приехали в Габон и никто не думал, что мы зайдем так далеко. Мы хотели хотя бы выйти из группы. Получилось. Тогда сказали себе: "Ну посмотрим, что случится против Сенегала". И вновь выиграли. Тогда уверенность возросла и мы поверили, что с небольшой долей везения сможем выиграть турнир".

В финальном поединке Камерун добыл волевую победу над Египтом – 2:1.