Кубок Африканских Наций

Главный тренер сборной Камеруна Уго Броос предполагает, что после победы Неукротимых Львов на Кубке африканских наций те, кто отказались играть за них, могут сожалеть.

Перед стартом Кубка африканских наций 8 футболистов отказались играть за Камерун, среди которых наиболее резонансным стало дело Жоэля Матипа. Защитник Ливерпуля не играет за сборную с 2015 года, однако после нынешнего отказа Жоэль был вынужден пропустить несколько матчей Красных, пока шло разбирательство в ФИФА.

Тем не менее, Камерун и без этих игроков сумел стать чемпионом Африки. В финальном поединке, к примеру, в защите Неукротимых Львов вышел не защитник Ливерпуля Матип, а экс-игрок одесского Черноморца Адольф Тейку, ныне выступающий в Сошо.

"Было много проблем с игроками, которые отказались играть за Камерун", — заявил Броос.

"Ну и ладно, это их решение. Но возможно сейчас они говорят себе: "Бл*дь! Ну и почему я не поехал на турнир?"

"Мы приехали в Габон и никто не думал, что мы зайдем так далеко. Мы хотели хотя бы выйти из группы. Получилось. Тогда сказали себе: "Ну посмотрим, что случится против Сенегала". И вновь выиграли. Тогда уверенность возросла и мы поверили, что с небольшой долей везения сможем выиграть турнир".

В финальном поединке Камерун добыл волевую победу над Египтом – 2:1.