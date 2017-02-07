Кубок Африканских Наций

Израильский специалист Авраам Грант больше не является тренером сборной Ганы.

62-летний наставник покидает свой пост после двух лет работы в Гане.

Причиной отставки стал вылет в полуфинале Кубка Африки от Камеруна. Черные Звезды затем проиграли в матче за третье место Буркине-Фасо.

Под началом Гранта Гана также проиграла в финале КАН-2015 по пенальти Кот-д'Ивуару.

Авраам ранее работал с рядом израильских команд, затем тренировал Челси, Портсмут, Вест Хэм и Партизан.