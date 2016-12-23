Аргентина

Президент Бока Жуниорс Даниэль Ангеличи сказал, что вероятность того, что форвард Карлос Тевес останется в его клубе, равна практически нулю.

Тевесу предлагают космическую зарплату китайские клубы. Недавно он де-факто попрощался с клубом и его болельщиками.

"Хочу, чтобы он остался, но вы видите, какие предложения приходят из Китая", — цитирует Ангеличи Goal.com.

"Вероятность того, что он останется, практически равна нулю".

"У меня близкие отношения с Карлосом. Догадываюсь, что ему сложно не уйти", — отметил президент.

Также Ангеличи отметил, что есть предложения из Китая и у хавбека Фернандо Гаго. Он их сейчас рассматривает вместе со своим агентом.

В нынешнем сезоне Тевес в 11 матчах Примеры забил 7 голов и сделал 5 ассистов.