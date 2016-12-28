Аргентина

Аргентинский нападающий Фернандо Кавенаги решил повесить бутсы на гвоздь.

Напомним, что последним клубом 33-летнего форварда был кипрский АПОЕЛ, который он покинул в апреле.

Как сообщает официальный сайт аргентинского Ривер Плейт, Кавенаги принял решение завершить карьеру игрока.

Стоит отметить, что аргентинец является воспитанником Миллионеров, в составе которых он 4 раза выигрывал чемпионат Аргентины, а в сезоне 2014/2015 стал триумфатором Копа Либертадорес.

На протяжении карьеры Кавенаги также защищал цвета таких клубов как, московский Спартак, французский Бордо, испанские Мальорка и Вильярреал, бразильский Интернасьональ и мексиканская Пачука. Кроме того, на его счету 4 матча в футболке сборной Аргентины.