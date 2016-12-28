Аргентина

Президент Эстудиантеса Хуан Себастьян Верон решил возобновить игровую карьеру в своем родном клубе.

Как сообщает официальный сайт Эстудиантеса, сегодня 41-летний поставил подпись под контрактом, срок действия которого истечет летом 2018 года.

Отмечается, что заработная плата Ведьмака будет уходить на развитие клуба.

Интересно, что после завершения карьеры в 2014 году Верон был избран президентом Эстудиантеса.

Отметим, что аргентинец принимает решение о возобновлении карьеры уже во второй раз. Так, в 2012 году он повесил бутсы на гвоздь, но спустя год возобновил карьеру.

Верон известен по своим выступлениям за Сампдорию, Парму, Лацио, Манчестер Юнайтед, Челси и Интер.