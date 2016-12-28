Президент Эстудиантеса Хуан Себастьян Верон решил возобновить игровую карьеру в своем родном клубе.
Играющий президент Эстудиантеса - Хуан Себастьян Верон, estudiantesdelaplata.com
28 декабря 2016, 17:58
Как сообщает официальный сайт Эстудиантеса, сегодня 41-летний поставил подпись под контрактом, срок действия которого истечет летом 2018 года.
Отмечается, что заработная плата Ведьмака будет уходить на развитие клуба.
Интересно, что после завершения карьеры в 2014 году Верон был избран президентом Эстудиантеса.
Отметим, что аргентинец принимает решение о возобновлении карьеры уже во второй раз. Так, в 2012 году он повесил бутсы на гвоздь, но спустя год возобновил карьеру.
Верон известен по своим выступлениям за Сампдорию, Парму, Лацио, Манчестер Юнайтед, Челси и Интер.