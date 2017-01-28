Аргентина

Аргентинский наставник Эрнесто Веккьо умер в возрасте 65 лет.

Как сообщает lanacion.com.ar, Веккьо ушел из жизни позавчера днем, а его смерть стала настоящей неожиданностью.

Стоит отметить, что этот аргентинский специалист более чем 30 лет проработал в структуре аргентинского Ньюэллз Олд Бойз, тренируя различные детские команды клуба.

Кроме того, Веккьо считается первым тренером 5-кратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси.

Он тренировал детскую команду Ньюэллз Олд Бойз, в которой играл будущий капитан сборной Аргентины, в течении 3 лет — с 1995 по 1998 годы.