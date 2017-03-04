Аргентина

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса огласил список игроков, которые в этом месяце смогут сыграть против Чили и Боливии в отборе на ЧМ-2018.

Защитник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо не вызывался в команду с ноября. Таким образом он пропустил игры с Бразилией (0:3) и Колумбией (3:0). В этих матчах на позиции левого защитника действовал игрок Трабзонспора Эммануэль Мас.

Также попал в заявку нападающий Эсекьель Лавесси, который сейчас играет за китайский Хэбэй Чайна Форчун.

А вот защитнику Малаги Мартину Демикелису, вингеру Атлетико Николасу Гайтану и форварду Интера Мауро Икарди не нашлось места в планах Баусы.

За 6 туров до окончания квалификации Аргентина занимает лишь 5-е место в отборе, которое дает право на стыковые матчи с командой из Океании за выход на чемпионат мира. Возглавляет отбор Бразилия, которая на 4 пункта опережает идущий вторым Уругвай. Также в топ-4, дающую право на автоматическое попадание на мундиаль, входят Эквадор и Чили.

Полностью заявка выглядит так:

Вратари: Серхио Ромеро (МЮ), Науэль Гузман (Тигрес), Мариано Андухар (Эстудиантес).

Защитники: Факундо Ронкалья (Сельта), Матео Мусаккьо (Вильярреал), Рамиро Фунес-Мори (Эвертон, Пабло Сабалета, Николас Отаменди (оба – Ман Сити), Маркос Рохо (Манчестер Юнайтед), Габриэль Меркадо (Севилья), Хулио Буффарини (Сан Паулу), Эммануэль Мас (Трабзонспор).

Полузащитники: Хавьер Маскерано (Барселона), Лукас Билья (Лацио), Гвидо Писарро (Тигрес), Эвер Банега (Интер), Анхель Ди Мария (ПСЖ), Энцо Перес (Валенсия), Маркос Акуна (Расинг).

Нападающие: Лионель Месси (Барселона), Анхель Корреа (Атлетико Мадрид), Лукас Пратто (Сан-Пауло), Пауло Дибала, Гонсало Игуаин (оба – Ювентус), Эсекьель Лавесси (Хэбэй Чайна Форчун).

С Чили аргентинцы сыграют 24 марта, 28-го — против Боливии.