Аргентина

Нападающий Росарио Сентраль Марко Рубен поскандалил со своим партнером по атаке прямо во время матча.

Старт нынешнего сезона складывается для Росарио Сентраль не лучшим образом. После 15-ти туров команда находится в нижней половине таблицы без особых перспектив для прогресса.

Особо показательным стал матч против Годой Крус, в котором игроки Росарио Сентраль заработали пенальти. На пробитие 11-метрового претендовали Марко Рубен и Тео Гуттьерес, которые начали спорить между собой прямо во время матча. В итоге бывший форвард Динамо отобрал у Гуттьереса мяч и не забил с точки. В итоге Росарио потерпел поражение со счетом 0:1.

Teo Gutiérrez y Marco Ruben discutieron por el penal que finalmente Rey le tapó al 9 de #Central. https://t.co/2BCRMJ1ziL pic.twitter.com/tSNljx9Usy — Gol Caracol HD (@GolCaracolHD) 12 марта 2017 г.

Игроки не успокоились и после матча, продолжая выяснять отношения. Оба футболиста уже давно не могут поладить между собой и не скрывают своих разногласий.