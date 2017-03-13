Нападающий Росарио Сентраль Марко Рубен поскандалил со своим партнером по атаке прямо во время матча.
Рубен подвел свою команду, Getty Images
13 марта 2017, 19:36
Старт нынешнего сезона складывается для Росарио Сентраль не лучшим образом. После 15-ти туров команда находится в нижней половине таблицы без особых перспектив для прогресса.
Особо показательным стал матч против Годой Крус, в котором игроки Росарио Сентраль заработали пенальти. На пробитие 11-метрового претендовали Марко Рубен и Тео Гуттьерес, которые начали спорить между собой прямо во время матча. В итоге бывший форвард Динамо отобрал у Гуттьереса мяч и не забил с точки. В итоге Росарио потерпел поражение со счетом 0:1.
Игроки не успокоились и после матча, продолжая выяснять отношения. Оба футболиста уже давно не могут поладить между собой и не скрывают своих разногласий.