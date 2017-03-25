Аргентина

Испанский полузащитник Хаби Алонсо мог бы стать игроком Арсенала, если бы Канониры предложили Ливерпулю 18 млн фунтов.

Хаби Алонсо провел в Ливерпуле 5 лет, после чего покинул клуб в 2009 году.

Карьера испанца могла сложиться иначе, если бы чуть более щедрым оказался Арсенал. Канониры предлагали за Хаби 15 млн фунтов, что оказалось на 3 млн меньше, чем запрашивал Ливерпуль.

"Я был очень близок к Ювентусу и я был близок к Арсеналу. Не хватило лишь 3 млн фунтов. Ливерпуль просил 18, а оба клуба предложили по 15 – поэтому ничего не сложилось".

В распоряжении Арсена Венгера в центре поля тогда имелись Сеск Фабрегас, Абу Диаби, Алекс Сонг и Денилсон.

В конечном итоге Алонсо перешел в Реал, где провел еще 5 лет карьеры. В 2014 году Хаби стал игроком Баварии, за которую выступает и поныне. Ранее испанец признался, что по окончанию текущего сезона завершит карьеру.