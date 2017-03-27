Аргентина

Полузащитник Томас Андраде не спас свою команду от поражения, упустив феноменальный шанс сравнять счет.

В очередном матче чемпионата Аргентины Ривер Плейт дома вел в счете против Бельграно, пытающегося спасти ничью. В одном из эпизодов хозяева подловили соперника на контратаке, в ходе которой хавбек Гонсало Мартинес вошел в штрафную площадь Бельграно и имел сразу три адресата для паса. К большому сожалению болельщиков Ривер Плейта и самого Мартинеса, мяч он отдал Томасу Андраде, который не сумел поразить пустую рамку.

Удар Томаса получился столь неудачным, что уже отыгранный в данной ситуации голкипер гостей Лукас Акоста успел добежать до ворот и спасти свою команду от пропущенного мяча.

Несмотря на промах Андраде, Ривер Плейт все же одержал итоговую победу со счетом 2:1.