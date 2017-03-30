Аргентина

Новоизбранный президент Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапиа постарается убедить ФИФА смягчить наказание Лионеля Месси за оскорбление арбитра.

Клаудио Тапиа, избранный президентом АФА, начинает свою деятельность в непростой ситуации: сборная Аргентины находится перед реальной перспективой пролететь мимо финального турнира ЧМ-2018, при этом ключевые поединки отборочного раунда будет вынуждена провести против своего лидера — Лионеля Месси.

Месси был дисквалифицирован на 4 матча за оскорбление арбитра, и первый поединок без форварда Барселоны аргентинцы проиграли Боливии — 0:2. Теперь им предстоит сыграть без Лео против Уругвая на выезде и дома с Перу и Венесуэлой. И лишь в заключительном матче против Эквадора Месси вернется в сборную.

"Нашей первостепенной задачей является убедить ФИФА, что она слишком строго обошлась с Лео, — заявл Тапиа, за которого на выборах отдали голоса 40 из 43 делегатов конгресса АФА. — Порой за куда более серьезные нарушения к игрокам применяются менее суровые наказания. Однако вне зависимости от успеха наших попыток, мы в любом случае должны оказать максимальную поддержку тренеру сборной Эдгардо Баусе и всем ребятам, чтобы помочь им финишировать в первой четверке, дающей право на прямую путевку на ЧМ-2018".