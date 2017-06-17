Стадион Бомбонера приходит в движение во время матчей Боки Хуниорс.
Бомбонера, getty images
17 июня 2017, 12:28
Арена Бомбонера была введена в эксплуатацию в 1940 году. Последняя реконструкция стадиона проводилась более 20 лет назад – в 1996.
Болельщики Боки любят прыгать во время матчей и это вызывает столь мощный резонанс, что начинает вибрировать даже стадион.
Наблюдать этот эффект вы можете на видео ниже.
После 27 туров Бока Хуниорс лидирует в чемпионате Аргентины, опережая на 2 пункта идущий 2-м Банфилд.