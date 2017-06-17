Аргентина

Стадион Бомбонера приходит в движение во время матчей Боки Хуниорс.

Арена Бомбонера была введена в эксплуатацию в 1940 году. Последняя реконструкция стадиона проводилась более 20 лет назад – в 1996.

Болельщики Боки любят прыгать во время матчей и это вызывает столь мощный резонанс, что начинает вибрировать даже стадион.

Наблюдать этот эффект вы можете на видео ниже.

🎥 La #Bombonera tiembla y late al compás de la hinchada de #Boca. ¡Un estadio de Primera! pic.twitter.com/x4Ev4yiBV6 — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) 16 июня 2017 г.

После 27 туров Бока Хуниорс лидирует в чемпионате Аргентины, опережая на 2 пункта идущий 2-м Банфилд.