Аргентина

Бока Хуниорс в 32-й раз в собственной истории выиграл титул чемпиона страны.

За тур до завершения национального первенства Бока Хуниорс оформил чемпионство, при этом еще не успев сыграть свой матч.

Дело в том, что единственный оставшийся преследователь – Банфилд потерял очки, уступив в выездном матче Сан-Лоренсо со счетом 0:1. Вместе с тем команда потеряла математические шансы настигнуть Боку, позволив клубу из Буэнос-Айреса оформить 32-й в истории титул чемпионов Аргентины.

Воспользоваться осечкой Банфилда может и Ривер Плейт, который, в случае победы в поединке 29-го тура, выйдет на вторую строчку в таблице.