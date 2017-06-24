Аргентина

Защитник Ривер Плейта Джонатан Майдана провалил тест на допинг.

Как сообщает Infobae, сразу семь футболистов Ривер Плейта уличены в употреблении допинга.

Среди обвиняемых бывший защитник харьковского Металлиста Джонатан Майдана, двое его партнеров по сборной Аргентины Игнасио Фернандес и Лукас Аларио, а также Лукас Куарто, Камило Маяда, Леонардо Понсио и Себастьян Дриусси.

Отмечается, что вышеперечисленные футболисты употребляли мочегонные препараты. Ривер Плейт не спешит наказывать своих футболистов, ведь их вина еще не доказана. В случае если опасения подтвердятся, то игрокам могут дать квалификацию от шести месяцев.

Напомним, Майдана выступал за Металлист в период с 2008-го по 2010-й года. С 2011-го года защитник выступает за сборную Аргентины.