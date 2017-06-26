Аргентина

Экс-защитник Фиорентины Гонсало Родригес принял решение продолжить карьеру в Сан-Лоренсо.

Гонсало Родригес принял решение вернуться в Сан-Лоренсо — клуб, в котором аргентинец начинал свою профессиональную карьеру.

Игрок перейдет в Сан-Лоренсо на правах свободного агента, поскольку его контракт с Фиорентиной подошел к концу.

"Он отклонил предложение от Бетиса и аргентинского Расинга. Гонсало выбрал Сан-Лоренсо, ведь там он начал карьеру. В его решении этот фактор имел большой вес. Он вернется с летнего отпуска, пройдет медосмотр и подпишет трехлетний контракт", — сообщил агент Родригеса Тоти Иглесиас.

Стоит отметить, что Фиорентина сделала предложение по защитнику Монако.