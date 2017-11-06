Аргентина

Форвард сборной Аргентины Мауро Икарди не поможет своей национальной сборной.

Нападающий миланского Интера Мауро Икарди не сможет принять участие в товарищеском матче сборной Аргентины против России. Об этом сообщает пресс-служба аргентинской команды.

По информации источника, Икарди не отправился в Москву из-за травмы подколенного сухожилия, полученной в матче за Интер.

В текущем сезоне 24-летний нападающий отметился уже 11 голами в 12 матчах Серии А. Поединок должен был состояться 11 ноября на стадионе Лужники.

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