Аргентина

Главный тренер Велеса Сарсфилд Омар Де Фелиппе подал в отставку после того, как в него плюнул фанат аргентинского клуба.

Тренер Велеса Сарсфилд Омар Де Фелиппе решил оставить свой пост из-за того, что болельщик клуба плюнул в него во время домашнего поражения от Униона Санта Фе (0:2).

"Я ухожу из-за того, что произошло во время матча. В меня плюнул болельщик. Я этого не потерплю. Не собираюсь мириться с тем, что в меня плюет какой-то глупец. Будет лучше, если я уйду сейчас", — заявил Де Фелиппе.

Велес занимает 18-ю позицию в турнирной таблице, проиграв четыре из последних пяти матчей, а также покинул розыгрыш Кубка Аргентины.

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