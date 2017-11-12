Аргентина

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро вошел в тройку лучших бомбардиров в истории сборной Аргентины.

Национальная команда Аргентины провела товарищеский матч против России и сумела минимально победить. Единственный гол в матче на счету форварда Манчестер Сити.

Таким образом, на счету 29-летнего Агуэро теперь 35 голов в футболке сборной. По этому показателю он сравнялся с Эрнаном Креспо.

Позади остались Диего Марадона (32) и Гонсало Игуаина (31). Единственные, кто опережает Агуэро, это Габриэль Батистута (54) и Лионель Месси (61).

Напомним, что немногим ранее Агуэро забил 178-й гол в состав Манчестер Сити и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.