Экс-форвард сборной Аргентины Габриэль Батистута рассказал, что его огорчил тот факт, что Лионель Месси побил его рекорд по количеству голов за сборную.
Габриэль Батистута, Getty Images
12 ноября 2017, 21:06
"Рекорд Месси? Меня взбесило это. Очень сильно взбесило. Этот рекорд был признанием, большим признанием моих заслуг", — приводит слова Батистуты Mundo Deportivo.
"На моем счету было 54 гола, а у Месси теперь… Не знаю сколько, но больше, чем у меня. В итоге он забьет в два раза больше, чем это удалось мне. Мне нравилось обладать этим рекордом. По крайней мере, его побил инопланетянин", — сказал Батистута.
В 77 матчах за сборную Аргентины Батистута отличился 54 голами. На счету Месси 61 гол в 123 матчах.
Отметим, что ранее гол в ворота России вывел Серхио Агуэро на третье место среди бомбардиров в истории Аргентины