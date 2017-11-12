Аргентина

Экс-форвард сборной Аргентины Габриэль Батистута рассказал, что его огорчил тот факт, что Лионель Месси побил его рекорд по количеству голов за сборную.

"Рекорд Месси? Меня взбесило это. Очень сильно взбесило. Этот рекорд был признанием, большим признанием моих заслуг", — приводит слова Батистуты Mundo Deportivo.

"На моем счету было 54 гола, а у Месси теперь… Не знаю сколько, но больше, чем у меня. В итоге он забьет в два раза больше, чем это удалось мне. Мне нравилось обладать этим рекордом. По крайней мере, его побил инопланетянин", — сказал Батистута.

В 77 матчах за сборную Аргентины Батистута отличился 54 голами. На счету Месси 61 гол в 123 матчах.

Отметим, что ранее гол в ворота России вывел Серхио Агуэро на третье место среди бомбардиров в истории Аргентины