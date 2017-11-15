Аргентина

Диего Марадона уверен, что может достойно подготовить сборную Аргентины к финальному турниру ЧМ-2018.

Поражение Аргентины в контрольном матче от сборной Нигерии в очередной раз доказало, что команда далека от своих лучших кондиций. Исправить ситуацию вызвался легендарный Диего Марадона.

Выразив негодование по поводу нынешней формы сборной своей родины в Instagram, Марадона заявил, что готов вновь возглавить сборную. В качестве главного аргумента он привел статистику выступлений команды при разных тренерах последних лет, которая показывает, что при Диего (2008 — 2010) был наивысший процент побед: Марадона – 75% (18 побед, 0 ничьих, 6 поражений), Мартино – 74% (19, 7, 3), Сабелья – 72% (26, 10, 5), Бьелса – 70% (42, 16, 10)…

Сборная Аргентины лишь в самый последний момент гарантировала себе путевку в финальный турнир ЧМ-2018.

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