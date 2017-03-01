Англия. Гол тура

Football.ua при поддержке бренда Carling — официального партнера английской Премьер-лиги — предлагает украинским болельщикам выбрать лучший из голов прошедшего тура АПЛ.

Football.ua при поддержке бренда Carling — официального партнера английской Премьер-лиги — продолжает спецпроект, в котором украинские пользователи имеют возможность выбрать лучший гол тура АПЛ.

Сегодня мы предлагаем подборку Топ-5 голов 26-го тура чемпионата Англии:

Среди пяти авторов этих мячей все пользователи могут выбрать своего фаворита и отдать за него голос в форме ниже.

Голосование будет длиться до 14:00 3 марта, после чего мы объявим победителя по версии украинских фанатов.