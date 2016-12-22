Бразилия

Коринтианас желает заполучить колумбийского наставника Рейнальдо Руэду.

Sambafoot пишет, что переговоры между тренером и бразильцами продвинулись во вторник.

На данный момент Коринфяне достигли согласия по зарплате. Руэде предлагают 2 млн. долларов за сезон.

Руэда раздумывает еще по причине того, что ему предстоит операция на бедре. Также ему нужно уладить детали с Атлетико.

Под руководством Руэды Насьональ выиграл в этом году Кубок Либертадорес и дошел до финала Копа Судамерикана.

Ранее он тренировал Кортулуа, Депортиво Кали, Медельин, сборные Колумбии, Гондураса и Эквадора.