Бразилия

Полузащитник мексиканской Пуэблы Дамиан Эскудеро продолжит карьеру в Бразилии.

Стоит отметить, что 29-летний атакующий хавбек присоединился к мексиканскому клубу в январе, за который в 2016 году отыграл во всех турнирах 29 матчей (3 гола, 5 ассистов).

По итогам последнего розыгрыша бразильской Серии Б Васку да Гама повысился в классе, поэтому в 2017 году снова будет выступать в элитном дивизионе Бразилии.

Как сообщает официальный сайт клуба из Рио-да-Жанейро, первым зимним новичком команды стал Дамиан Эскудеро, детали трансфера которого не разглашаются.

Интересно, что аргентинец уже имеет опыт выступлений в Бразилии — ранее он защищал цвета таких клубов, как Гремио, Атлетико Минейро и Витория.

Кроме того, с 2008 по 2010 годы новичок Васку да Гама принадлежал испанскому Вильярреалу, в футболке которого провел 20 матчей (1 гол, 4 ассиста).