Бразилия

Полузащитник Атлетико Насьональ Алехандро Герра переходит в Палмейрас.

Чемпионы Бразилии подтвердили подписание венесуэльского атакующего полузащитника Алехандро Герры.

В победном розыгрыше Кубка Либертадорес в этом году он был призхнан лучшим футболистом. В розыгрышге он провел 13 матчей и забил 3 гола.

31-летний игрок подписал контракт на 3 года.

Атлетико Насьональ получит за футболиста 10 млн. долларов.

Всего в этом году Герра сыграл 34 матча и забил 10 голов.