Полузащитник Атлетико Насьональ Алехандро Герра переходит в Палмейрас.
Archivo ETCE
28 декабря 2016, 23:55
Чемпионы Бразилии подтвердили подписание венесуэльского атакующего полузащитника Алехандро Герры.
В победном розыгрыше Кубка Либертадорес в этом году он был призхнан лучшим футболистом. В розыгрышге он провел 13 матчей и забил 3 гола.
31-летний игрок подписал контракт на 3 года.
Атлетико Насьональ получит за футболиста 10 млн. долларов.
Всего в этом году Герра сыграл 34 матча и забил 10 голов.