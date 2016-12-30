Бразилия

Нападающий испанской Барселоны Неймар не исключает своего возвращения на родину.

Напомним, что 24-летний форвард защищает цвета каталонского клуба с лета 2013 года, а его действующий контракт рассчитан до июня 2021 года.

Тем не менее ранее сообщалось, что руководство блаугранас раздумывает над продажей капитана сборной Бразилии.

"Хотел бы я играть за Фламенго?", — уточнил вопрос у журналистов Неймар в перерыве благотворительного матча на стадионе Маракана, посвященного погибшим в авиакатастрофе футболистам, тренерам и работникам бразильского Шапекоэнсе.

"Для меня было бы большой честью выступать за них на Маракане. Я бы играл здесь каждый день. Фламенго — это тот клуб, цвета которого я хочу защищать".

Стоит отметить, что Маракана является домашней ареной для сборной Бразилии, а также двух клубов из Рио-да-Жанейро — Фламенго и Флуминенсе.

В текущем сезоне воспитанник Сантоса отыграл за Барселону во всех турнирах 18 матчей, отметившись 6 голами и 14 ассистами.