Бразилия

Нападающий бразильского Спорт Ресифи Тулио Де Мело может продолжить карьеру в Шапекоэнсе.

Напомним, что месяц назад в результате авиакатастрофы недавний финалист Копа Судамерикана потерял 19 футболистов и весь тренерский штаб.

Стоит отметить, что 31-летний Де Мело уже имеет опыт выступлений за Шапекоэнсе, цвета которого он защищал с августа по декабрь 2015 года.

Сообщается, что экс-форвард французского Лилля может присоединиться к клубу из Шапеко на правах аренды.

В 2016 году Де Мело отыграл за Спорт Ресифи во всех турнирах 26 матчей, отметившись 7 голами.