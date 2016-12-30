Нападающий бразильского Спорт Ресифи Тулио Де Мело может продолжить карьеру в Шапекоэнсе.
Тулио Де Мело, L'Equipe
30 декабря 2016, 10:26
Напомним, что месяц назад в результате авиакатастрофы недавний финалист Копа Судамерикана потерял 19 футболистов и весь тренерский штаб.
Стоит отметить, что 31-летний Де Мело уже имеет опыт выступлений за Шапекоэнсе, цвета которого он защищал с августа по декабрь 2015 года.
Сообщается, что экс-форвард французского Лилля может присоединиться к клубу из Шапеко на правах аренды.
В 2016 году Де Мело отыграл за Спорт Ресифи во всех турнирах 26 матчей, отметившись 7 голами.