Сантос нацелен на Бернарда и Тайсона, но шансов на переход игроков почти нет

Сантос хочет подписать сразу двоих атакующих полузащитников Шахтера Тайсона и Бернарда.
тайсон и бернард, факти ictv
30 декабря 2016, 12:54
Рыбы хотят подписать двух бразильских хавбеков Горняков, но бразильский клуб отпугивает высокая зарплата обоих игроков, информирует globoesporte. Переговоры пока не начались.
Сантос в курсе, что Тайсон хочет вернуться в Интернасьональ, именно в этом Рыбы видят осложнения при переходе игрока, чей контракт заканчивается в конце следующего года.
В ситуации с Бернардом в ход идут финансы. Сантос понимает, что Горняки потребуют немалую сумму за футболиста, который связан договором до лета 2018-го года.
Учитывая слабую вероятность подписания игроков Шахтера, Сантос сосредоточится на поиске игроков на внутреннем рынке.
В текущем сезоне 28-летний Тайсон провел за Шахтер 24 матча во всех турнирах и забил 7 голов. 24-летний Бернард провел за Горняков 22 матча во всех турнирах и забил 4 гола.