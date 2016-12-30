Сантос нацелен на Бернарда и Тайсона, но шансов на переход игроков почти нет

Бразилия

Сантос хочет подписать сразу двоих атакующих полузащитников Шахтера Тайсона и Бернарда.

Рыбы хотят подписать двух бразильских хавбеков Горняков, но бразильский клуб отпугивает высокая зарплата обоих игроков, информирует globoesporte. Переговоры пока не начались.

Сантос в курсе, что Тайсон хочет вернуться в Интернасьональ, именно в этом Рыбы видят осложнения при переходе игрока, чей контракт заканчивается в конце следующего года.

В ситуации с Бернардом в ход идут финансы. Сантос понимает, что Горняки потребуют немалую сумму за футболиста, который связан договором до лета 2018-го года.

Учитывая слабую вероятность подписания игроков Шахтера, Сантос сосредоточится на поиске игроков на внутреннем рынке.