Полузащитник Ливерпуля получил награду от сайта Sambafoot лучшему бразильскому футболисту, выступающему в Европе.
ФК Ливерпуль
31 декабря 2016, 12:35
Атакующий хав Ливерпуля опередил в голосовании победителя последних двух лет Неймара, игроков Реала Каземиро и Марсело, а также одноклубника Роберто Фирмино.
Единственный представитель чемпионата Украины в списке Марлос занял 25-е место.
Рейтинг полностью выглядит следующим образом:
1. Филипе Коутиньо 32,13%
2. Неймар 27,88%
3. Каземиро 13,35%
4. Марсело 6,81%
5. Роберто Фирмино 6,25%
6. Дуглас Коста 5,73%
7. Аллан 1,88%
8. Маркиньос 1,80%
9. Тиаго Силва 1,67%
10. Филипе Луис 0,47%
11. Фернандиньо 0,45%
12. Даниэль Алвес 0,25%
13. Давид Луис 0,22%
14. Виллиан 0,19%
15. Алекс Сандро 0,13%
16. Жонас 0,11%
17. Фабиньо 0,09
18. Венделл 0,07%
19. Андерсон Талиска 0,07
20. Раффаэль 0.06%
21. Мариано 0.06%
22. Родольфо 0.05%
23. Фелипе Андерсон 0.05%
24. Терм 0.04%
25. Марлос 0.04%
26. Фернандо 0.03%
27. Бруно Перес 0.02%
28. Луис Густаво 0.02%
28. Максвелл 0.02%
30. Миранда 0.02%