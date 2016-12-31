Атакующий хав Ливерпуля опередил в голосовании победителя последних двух лет Неймара, игроков Реала Каземиро и Марсело, а также одноклубника Роберто Фирмино.

Единственный представитель чемпионата Украины в списке Марлос занял 25-е место.

Рейтинг полностью выглядит следующим образом:

1. Филипе Коутиньо 32,13%

2. Неймар 27,88%

3. Каземиро 13,35%

4. Марсело 6,81%

5. Роберто Фирмино 6,25%

6. Дуглас Коста 5,73%

7. Аллан 1,88%

8. Маркиньос 1,80%

9. Тиаго Силва 1,67%

10. Филипе Луис 0,47%

11. Фернандиньо 0,45%

12. Даниэль Алвес 0,25%

13. Давид Луис 0,22%

14. Виллиан 0,19%

15. Алекс Сандро 0,13%

16. Жонас 0,11%

17. Фабиньо 0,09

18. Венделл 0,07%

19. Андерсон Талиска 0,07

20. Раффаэль 0.06%

21. Мариано 0.06%

22. Родольфо 0.05%

23. Фелипе Андерсон 0.05%

24. Терм 0.04%

25. Марлос 0.04%

26. Фернандо 0.03%

27. Бруно Перес 0.02%

28. Луис Густаво 0.02%

28. Максвелл 0.02%

30. Миранда 0.02%