Бразилия

Полузащитник Мишел Бастос заключил трудовое соглашение с действующим чемпионом Бразилии.

Напомним, что накануне 33-летний вингер расторгнул контракт с другим представителем бразильской Серии А — Сан-Паулу, цвета которого он защищал с лета 2014 года.

Таким образом бразилец достался Палмейрасу абсолютно бесплатно, присоединившись к новому клубу на правах свободного агента.

Как сообщает официальный сайт Вердао, Бастос поставил свою подпись под трудовым договором, который рассчитан на 2 года с опцией продления еще на один сезон.

В 2016 году экс-хавбек французского Лиона отыграл за Сан-Паулу во всех турнирах 38 матчей, отметившись 5 голами.