Полузащитник Мишел Бастос заключил трудовое соглашение с действующим чемпионом Бразилии.
Мишель Бастос, Maurício Rummens/Fotoarena/Lancepress!
01 января 2017, 08:38
Напомним, что накануне 33-летний вингер расторгнул контракт с другим представителем бразильской Серии А — Сан-Паулу, цвета которого он защищал с лета 2014 года.
Таким образом бразилец достался Палмейрасу абсолютно бесплатно, присоединившись к новому клубу на правах свободного агента.
Как сообщает официальный сайт Вердао, Бастос поставил свою подпись под трудовым договором, который рассчитан на 2 года с опцией продления еще на один сезон.
В 2016 году экс-хавбек французского Лиона отыграл за Сан-Паулу во всех турнирах 38 матчей, отметившись 5 голами.