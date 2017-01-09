Бразилия

Уругвайский Насьональ желает видеть у себя легендарного бразильского полузащитника Роналдиньо.

Президент Насьоналя заявил, что у него есть контакты, по которым он может привлечь спонсоров, чтобы те помогли ему подписать Роналдиньо.

По словам президента, переговоры ведутся уже около 20 дней при посредничестве бизнесмена Флавио Перчманна.

Тем не менее, заполучить Рона Насьоналю будет очень сложно.

Брат и агент футболиста подтвердил, что Роналдиньо анализиурет имеющиеся у него предложения и скоро даст ответ, касательно своего будущего.

Напомним, что 36-летний Роналдиньо не выходил на поле с 2015 года, когда провел 7 матчей за Флуминенсе.

Globo пишет, что бразилец может возобновить свою карьеру в этом году.