Бразилия

Полузащитник Реала Лукас Силва ближайшие полтора года проведет на правах аренды в Крузейро.

Силва перешел в Реал 2 года назад за 14 млн евро. Тогда Лукас считался одним из лучших игроков Южной Америки, однако в Реале он сыграл лишь 9 матчей.

После полугода в Реале, Силва был отправлен в аренду в Марсель в сезоне 2015/2016, где он сыграл 33 матча.

Летом Лукас должен был перейти на правах аренды в лиссабонский Спортинг, однако этому воспрепятствовали проблемы с сердцем.

После периода борьбы с сердечной аритмией Лукас получил разрешение от врачей Реала вернуться к тренировкам. Это случилось в октябре, однако он так и не сыграл за Реал.

Официальный твиттер Крузейро сообщил об аренде бразильца. Соглашение действует до конца следующего сезона.