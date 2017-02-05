Известный в Украине нападающий Брандао больше не будет выступать за Трикордиано.
Брандао, globo
05 февраля 2017, 08:48
Брандао известен украинским болельщикам в основном по выступлениям за Шахтер. Месяц назад Брэнди заключил контракт с бразильским Трикордиано.
В новой команде форвард сыграл только 1 матч – против Уберландии в чемпионате Минас-Жераис (0:1). В этом поединке Брандао сыграл лишь 29 минут.
Сегодня стало понятно, что клуб больше не рассчитывает на игрока – в преддверии матча против Крузейро официальный твиттер Трикордиано объявил о расставании с Брандао.