Нападающий лиссабонского Спортинга Андре продолжит карьеру на родине.
Андре, sportrecife.com.br
05 февраля 2017, 23:44
Напомним, что с 2010 по 2012 годы 26-летний форвард принадлежал киевскому Динамо, однако полтора из этих двух лет он провел в аренде в других клубах, после чего был продан в бразильский Атлетико Минейро.
Как сообщает официальный сайт Спорт Ресифи, клуб приобрел у Спортинга 70% экономических прав на игрока.
Кроме того, бразильский клуб заключил с Андре предварительный 5-летний контракт.
Ожидается, что воспитанник Сантоса уже завтра прибудет в Ресифи, а во вторник состоится его официальная презентация в качестве новичка команды.
Интересно, что ранее Андре уже выступал за Спорт Ресифи — с июня по декабрь 2015 года на правах аренды из Атлетико Минейро.
В текущем сезоне бразилец, присоединившийся к Спортингу только летом 2016 года, отыграл за лиссабонцев во всех турнирах 14 матчей, отметившись 3 голами и 2 ассистами.