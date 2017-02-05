Бразилия

Нападающий лиссабонского Спортинга Андре продолжит карьеру на родине.

Напомним, что с 2010 по 2012 годы 26-летний форвард принадлежал киевскому Динамо, однако полтора из этих двух лет он провел в аренде в других клубах, после чего был продан в бразильский Атлетико Минейро.

Как сообщает официальный сайт Спорт Ресифи, клуб приобрел у Спортинга 70% экономических прав на игрока.

Кроме того, бразильский клуб заключил с Андре предварительный 5-летний контракт.

Ожидается, что воспитанник Сантоса уже завтра прибудет в Ресифи, а во вторник состоится его официальная презентация в качестве новичка команды.

Интересно, что ранее Андре уже выступал за Спорт Ресифи — с июня по декабрь 2015 года на правах аренды из Атлетико Минейро.

В текущем сезоне бразилец, присоединившийся к Спортингу только летом 2016 года, отыграл за лиссабонцев во всех турнирах 14 матчей, отметившись 3 голами и 2 ассистами.