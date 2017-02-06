Бразилия

Полузащитник китайского Тяньцзинь Цюаньцзянь Жадсон продолжит карьеру на родине.

Напомним, что с 2005 по 2012 годы 33-летний атакующий хавбек защищал цвета донецкого Шахтера.

Как сообщает официальный сайт Коринтианса, Жадсон поставил свою подпись под личным контрактом, который рассчитан до декабря 2018 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по информации портала Transfermarkt, бразилец присоединился к Тимау на правах свободного агента.

Интересно, что для бывшего полузащитника сборной Бразилии это уже второе пришествие в Коринтианс, за который он ранее выступал с 2014 по 2016 годы. Более того, в 2015 году он помог клубу из Сан-Паулу триумфовать в бразильской Серии А.

В 2016 году Жадсон отыграл за Тяньцзинь Цюаньцзянь во всех турнирах 30 матчей, отметившись 6 голами и 17 ассистами. Своими результативными действиями бразилец помог команде Фабио Каннаваро стать чемпионом второго дивизиона Китая и повыситься в классе.