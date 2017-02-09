Полузащитник киевского Динамо Андрес Эскобар продолжит карьеру в Бразилии.
Андрес Эскобар, vasco.com.br
09 февраля 2017, 23:49
Напомним, что 25-летний атакующий хавбек присоединился к киевлянам летом 2011 года, однако с тех пор практически все время проводил в аренде, выступая за колумбийские Депортиво Кали, Атлетико Насьональ, Мильонариос, французский Эвиан и американский Даллас.
В составе первой команде Динамо колумбиец сыграл только 1 официальный матч, проведя на поле 17 минут в поединке Кубка Украины.
Как сообщает официальный сайт Васку да Гама, Эскобар стал седьмым зимним новичком команды, которая вернулась в элитный дивизион Бразилии.
Детали трансфера и личного контракта колумбийца не уточняются.
В 2016 году Эскобар выступал за Мильонариос, за который отыграл во всех турнирах 36 матчей (7 голов).