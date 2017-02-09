Бразилия

Полузащитник киевского Динамо Андрес Эскобар продолжит карьеру в Бразилии.

Напомним, что 25-летний атакующий хавбек присоединился к киевлянам летом 2011 года, однако с тех пор практически все время проводил в аренде, выступая за колумбийские Депортиво Кали, Атлетико Насьональ, Мильонариос, французский Эвиан и американский Даллас.

В составе первой команде Динамо колумбиец сыграл только 1 официальный матч, проведя на поле 17 минут в поединке Кубка Украины.

Как сообщает официальный сайт Васку да Гама, Эскобар стал седьмым зимним новичком команды, которая вернулась в элитный дивизион Бразилии.

Детали трансфера и личного контракта колумбийца не уточняются.

В 2016 году Эскобар выступал за Мильонариос, за который отыграл во всех турнирах 36 матчей (7 голов).