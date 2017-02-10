Бразилия

Стали известны детали трансфера полузащитника киевского Динамо Андреса Эскобара в бразильский Васку да Гама.

Напомним, что накануне клуб из Рио-да-Жанейро объявил о подписании контракта с 25-летним атакующим хавбеком киевлян.

Как сообщает официальный сайт Динамо, Эскобар будет выступать за Васку да Гама на правах аренды, которая рассчитана до конца 2017 года.

Стоит отметить, что колумбиец присоединился к киевлянам летом 2011 года, однако с тех пор провел в составе первой команды Динамо всего 1 официальный поединок.

В 2016 году Эскобар выступал на родине — он на правах аренды защищал цвета колумбийского Мильонариоса, за который отыграл во всех турнирах 36 матчей (7 голов).