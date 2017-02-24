Бразилия

Атлетико Паранаэнсе объявил о подписании бывшего нападающего донецкого Шахтера Эдуардо.

Атлетико Паранаэнсе подписал 33-летнего нападающего Эдуардо да Силву, сообщает официальный сайт клуба.

Нападающий покинул Шахтер в декабре прошлого года в качестве свободного агента и с тех пор находился в поисках нового клуба.

СМИ связывали уроженца Бразилии с возвращением в Динамо Загреб или переходом в греческий ПАОК, но сегодня стало известно, что Атлетико Паранаэнсе подписал с нападающим контракт до конца текущего сезона.

"Я очень рад вернуться в Бразилию. Для меня это честь. В Атлетико Паранаэнсе играют несколько моих друзей, которые всегда очень хорошо отзывались о клубе", — заявил Эдуардо.

Эдуардо провел за Шахтер 173 матча и забил 57 голов, а также известен по выступлениям за загребское Динамо, лондонский Арсенал и Фламенго.