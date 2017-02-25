Бразилия

Эдиньо, приходящийся сыном легендарному бразильскому нападающему Пеле, должен будет провести 12 лет и 10 месяцев в тюрьме по обвинению в контрабанде наркотиков и отмывании денег.

46-летний Эдиньо впервые был арестован еще в 2005 году. Ему предъявили обвинения в контрабанде наркотиков и отмывании денег. Бразилец подал апелляцию и за время ее рассмотрений мог без ограничений работать главным тренером ФК Трикордиано.

В 2014 году суд приговорил Эдиньо к 33 годам тюрьмы. На этой неделе была рассмотрена очередная апелляция, в ходе которой срок заключения был сокращен до 12 лет и 10 месяцев.

"Я разочарован, потому что меня зверски засудили. Однако я уверен, что со временем суд признает мою невиновность", — заявил Эдиньо Globo.

"Меня обвиняют в отмывании денег, но я никогда этим не занимался. У суда нет доказательств. Единственный аргумент, на который ссылаются – моя дружба с другими обвиняемыми. Сложно было принять такое и пройти сквозь все то, что я прошел за эти годы".

"Мне стыдно, я сожалею о своей беззаботности. Но преступлений я не совершал. Я силен и справлюсь".